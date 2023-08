TikTok Shop startet neues Logistikangebot in Europa

"Wir sind stolz darauf, den Start von 'Fulfilled by TikTok' (FBT) bekannt zu geben, einem neuen Logistikprogramm, das es Händlern, die TikTok Shop in Großbritannien nutzen, einfacher denn je macht, auf der Plattform zu verkaufen", meldet die chinesische Social-Media-Plattform.FBT ist ein Logistikdienst, bei dem TikTok die Produkte der Händler lagert, kommissioniert, verpackt und dann an die TikTok-Community versendet. Es soll Amazon Konkurrenz machen und wird als "einfache, schnelle und erschwingliche Lösung für zeitaufwändiger Logistik" vermarktet. Wie bei den entsprechenden Amazon-Diensten sollen sich vor allem kleine Händler auf Marketing, Inhalte und Produktentwicklung konzentrieren können.FTB bietet automatische Lieferung am selben Tag für alle Bestellungen, die bis 19 Uhr eingehen (Same Day Delivery), einen NDD Premium-Lieferservice, und einen Instant Messaging Service für die Kundschaft.Händler, die sich bei FBT anmelden, geben einen Teil ihres Lagerbestands ab, der dann in einem Lagerhaus gelagert wird. Händler müssen nicht alle ihre SKUs in dem Lagerhaus lagern oder FBT für alle ihre Produkte nutzen; sie können bestimmte Artikel auswählen, die sie über FBT lagern und versenden möchten.Sobald die Artikel eines Händlers im FBT-Lager gelagert sind, wird das Lager bei einer Bestellung die Ware kommissionieren, verpacken und etikettieren, bevor sie versendet wird - alles über einen einzigen nahtlosen ServiceUm FBT in Anspruch nehmen zu können, müssen Händler in Großbritannien ansässig sein (und dorthin liefern), und die Pakete dürfen ein Gewicht von 30 kg nicht überschreiten.TikTok kassiert Gebühren für Lagerhaltung, Versand und andere Mehrwertdienste wie Etikettierung, Vorverpackung und Einlegen von Prospekten.Ob der Service auch auf andere europäische Länder ausgedehnt werden soll, verriet Tiktok bis Redaktionsschluss nicht.