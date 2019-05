iBusiness verlost Tickets zur K5-Konferenz

02.05.2019 Am 4. und 5. Juni 2019 findet in Berlin die K5 Future Retail Conference statt. Als Herzstück der ECommerce-Messe K5 bringt sie an zwei Tagen rund 3.000 Teilnehmer, 150 Speaker und rund 100 der relevantesten Service Provider zusammen und bietet eine zentrale Netzwerkplattform für die wichtigsten Innovatoren, Macher und Entscheider aus dem E-Commerce Sektor der DACH-Regionen. iBusiness verlost unter allen Lesern zwei Tickets zur Konferenz. Zur Teilnahme genügt eine Mail an die Redaktion