Der große Jahres-Vorblick: Wieso 2023 wohl gar nicht sooo schlimm wird

Als letzte Amtshandlung vor Weihnachten schauen wir weit voraus und wagen die Prognose, was uns 2023 an Themen erhalten bleibt und was neu hinzukommen wird. Das gerade erlöschende 2022 hat sich ja wirtschaftlich sogar für die resiliente Interaktivbranche als nur eingeschränkt liebenswürdig erwiesen: Zu den anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie gesellten sich die Auswirkungen des Putinschen Angriffskrieges auf die Ukraine hinzu - für viele KMUs der Digitalbranche war das zu viel und sogar die großen Konzerne wie die Metas ächzten und gaben massenhafte Entlassungen bekannt. Geht das jetzt etwa so weiter?Nochmal einen Krisenmarathon, am besten noch mit irgendeiner vollkommen unvorhergesehenen Katastrophe obendrauf in 2023 - das würde vielen angeschlagenen Betrieben den letzten Rest geben. Glücklicherweise sind auch, ohne in Zweckoptimismus zu verfallen, handfeste Anzeichen für eine Entspannung der Lage zu sehen.Das glaubt vor allem Hightext-Herausgeber Joachim Graf in seinen Prognosen: Neben einem Abflauen der negativen Effekte auf die Wirtschaft und einsetzendem Aufschwung erwartet er auch auf anderen Feldern der Branche positive Trends, die in 2023 starke Effekte zeitigen werden - etwa einen wachsenden Anteil von Frauen in Führungspositionen und eine neue Tonalität in Social Media, stärker geprägt von Engagement und Positivität. Darüber hinaus werde die Digitalbranche massiv zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitragen und wiederum von Nachhaltigkeitsstrategien beflügelt und resilient gemacht.



iBusiness-Analyst Sebastian Halm möchte dem nicht widersprechen, sieht aber 2023 in erster Linie von anhaltenden, nicht immer rein positiven Hypes geprägt: Da ist zum einen die Verwirrung, die das große Prestigeobjekt ohne breite Anwendungsszenarien, das Metaversum, weiterhin stiften wird. Daneben dürfte vor allem eine Anwendung die Branche auf Trab halten: ChatGPT - ist es nun eine Revolution der Textproduktion, ein Fließband für bestenfalls mediokre Grütze-Texte oder der Untergang der alphabetisierten Online-Welt? Antworten auf diese und noch mehr Fragen gibt es im Video, wenn sich Halm und Graf die Prognosen um die Ohren hauen. Hohoho!





