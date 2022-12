Reif für gute Nachrichten

iBusiness-Analyst Sebastian Halm

Da war mal ein Jahr, dieses 2022. Ich persönlich habe ja seit 2016 jedes Jahr geglaubt, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden: 2016 war immerhin das Jahr von Trump, Brexit, AfD-Erfolgen, dem Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum (das am gleichen Tag stattfand, an dem mein Hund überfahren wurde) und das Jahr, in dem Männer Schaum vor'm Mund hatten, weil die Ghostbusters jetzt Frauen sind. Viel Heckmeck, große und persönliche Katastrophen. Aber irgendwie wurde es nicht besser, erst Recht nicht, als Corona dann eine fundamentale gesellschaftliche Verunsicherung mit sich gebracht hat, in der Panik und Schwarzmalerei an der Tagesordnung standen. Wir werden erst in Jahren richtig herausfinden, was das mit uns als Gesellschaft gemacht hat, vor allem mit unseren Kindern. Ja und dann kam noch die Ukraine obendrauf - als hätten uns kalte Heizungen und sich überbietende Prognosen, wann genau denn jetzt der Atomkrieg ausbricht, zum Unglück gefehlt.Geht das jetzt immer so weiter? Nein, sicher nicht. Es liegt in der menschlichen Natur, den Status-Quo als ewig und immer-dagewesen zu empfinden. So wie man(n) eine Grippe in ihrer zerrüttenden Allumfassenheit ja auch so empfindet, als sei man nie gesund gewesen und werde es auch nie wieder sein.De facto gibt es gute Anhaltspunkte dafür, dass 2023 positive Effekte spürbar werden - und davon abgesehen werden viele positive Entwicklungen, die nie wirklich weg waren, stärker denn je zum Tragen kommen (Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, ein reflektierterer, gesünderer Umgang mit Social Media).Also, verschnaufen wir an den Feiertagen, jeder so gut er kann und Umstände es zulassen, und stürzen uns in und auf 2023.