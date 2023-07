KI-Kollaps: Wieso generierte Inhalte bald schlechter werden statt besser

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Das Training für bessere KI rennt auf ein strukturelles Problem zu: Die Daten gehen aus - und werden mit künstlichen Inhalten durchseucht. Ein Modell-Kollaps für KI droht.

Eine weitgehend unbemerkte Meldung zum Thema KI war unlängst Amazons Problem in Sachen Selfpublishing: Auf der Plattform des Onlineriesens finden sich mittlerweile so viele KI-generierte Romane als E-Books, dass es ein ernsthaftes Qualitätsproblem gibt, berichtet T3n . Denn die Inhalte sind teilweise derart schrottig, dass sogar KI-Evangelisten das Schlottern bekommen. Amazon will nun gegen KI-EBooks vorgehen. Wieso das wichtig ist? Weil es schon jetzt, mitten im allerhöchsten KI-Rausch, ein Fenster auf den möglichen Niedergang der Technologie ö