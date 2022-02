Dienstagnachmittag beliebtester Termin für Online-Meetings

Ziele für Online-Veranstaltungen im Jahr 2021: Bildung, Sales und Marketing

Obwohl Menschen auf der ganzen Welt täglicher Online-Meetings überdrüssig zu sein scheinen, wurde laut "State of Online Events"-Report von ClickMeeting 2021 einen Anstieg der durchschnittlichen Sitzungsdauer im Vergleich zu 2020 verzeichnen. Dabei waren Online-Meetings, die weltweit durchschnittlich 66 Minuten dauerten, elf Minuten länger als im Vorjahr, während Webinare, die durchschnittlich 98 Minuten dauerten, sogar um 16 Minuten zulegten.Laut ClickMeeting-Report war Dienstag erneut der beliebteste Tag für Online-Veranstaltungen, gefolgt von Mittwoch und Donnerstag. Bevorzugt wird dabei der Nachmittag genutzt, nämlich 15 Uhr und 16 Uhr. Doch auch relativ früh am Morgen finden viele Online-Meetings statt: Der Termin 7 Uhr belegte Platz 3 der häufigsten Uhrzeiten für Online-Events.Im vergangenen Jahr waren - wie bereits 2020 - bildungsbezogene Veranstaltungen am beliebtesten. Sie machten 41 Prozent aller Veranstaltungen aus, die 2021 auf der Plattform stattfanden. Auch Schulungen gehörten zu dieser Kategorie, darunter auch Sprachkurse und berufsbezogene Coaching-Angebote (11 Prozent aller Veranstaltungen).Da viele Unternehmen in den beiden letzten Jahren Aktivitäten und Prozesse in den digitalen Bereich verlagert haben, zeigen sich auch in Vertrieb und Marketing Veränderungen. Instrumente wie Webinare haben speziell nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie an Beliebtheit gewonnen. Fast 20 Prozent der ClickMeeting-Veranstaltungen im Jahr 2021 hatten einen Marketing- oder PR-Hintergrund, 16 Prozent zielten auf die Unterstützung des Direktverkaufs ab.Darüber hinaus hat sich die Plattform auch als Ort für Online-Meetings weiter etabliert, einschließlich aller Arten von Teambesprechungen, geschäftlichen Meetings, Vorstandssitzungen und Online-Meetings, die von Bildungseinrichtungen organisiert werden, beispielweise Elternversammlungen oder Beiratssitzungen (12 Prozent aller Veranstaltungen).