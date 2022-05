Umfrage: 5G-Mobilfunk ist Verbrauchern kaum wichtig

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Nur für vier Prozent der deutschen Verbraucher ist der neueste Übertragungsstandard (5G) bei der Wahl ihres Mobilfunktarifs am wichtigsten. Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag des Vergleichsportals Check24 . Fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) gab an, dass der Preis bei der Wahl des Mobilfunktarifs am wichtigsten ist. Für mehr als ein Viertel (28 Prozent) ist das Mobilfunknetz der wichtigste Faktor.Die Entwicklung überrascht insofern, als die Übertragungstechnik bereits 2019 gestartet ist, die Anbieter seither massiv in den Netzausbau investiert haben, es mittlerweile viele 5G-fähige Handys und der Standard vielerorts verfügbar ist. Allerdings sind 5G-Tarife immer noch deutlich teurer als LTE-Tarife. "Diesen Aufpreis sind VerbraucherInnen offensichtlich nicht bereit zu zahlen", hat Check-24-Geschäftsführer Manuel Siekmann beobachtet.Auffällig: Der Anteil derer, die angeben, dass für sie das Netz am wichtigsten ist, nimmt mit dem Alter zu. Während in der Altersgruppe 18 bis 24 und 25 bis 34 Jahre je 22 Prozent angeben, dass für sie das Netz am wichtigsten bei der Wahl des Mobilfunktarifs ist, steigt der Anteil in der Gruppe 55 Jahre und älter auf 32 Prozent.Beim Datenvolumen ist das umgekehrt. Während nur acht Prozent in der Gruppe 55 Jahre und älter angeben, dass für sie das Datenvolumen am wichtigsten ist, beträgt der Anteil bei den 18 bis 24- Jährigen 17 Prozent.