Twitter: Hälfte der Top-Werbekunden ist geflüchtet

28.11.2022 In weniger als einem Monat hat Elon Musk die Hälfte der Top-100-Werbetreibenden von Twitter vertrieben. Diese Werbetreibenden haben seit 2020 fast zwei Milliarden US-Dollar an Ausgaben auf der Plattform getätigt, wie ein aktueller Report zeigt.

In den letzten Wochen haben 50 der Top-100-Werbetreibenden ihre Werbung auf Twitter entweder angekündigt oder scheinbar eingestellt, zeigt die Erhebung von Media Matters . Diese Werbetreibenden haben seit 2020 fast zwei Milliarden US-Dollar an Ausgaben auf der Plattform und allein im Jahr 2022 über 750 Millionen US-Dollar an Werbeausgaben getätigt.Zusätzlich zu den Werbetreibenden, die seit dem 21. November anscheinend alle Werbung auf Twitter eingestellt haben, gebe es sieben weitere Werbetreibende, die ihre Werbeaktivitäten auf der Plattform fast komplett heruntergefahren hätten, wie es weiter heißt. Seit 2020 haben diese sieben Werbetreibenden über 255 Millionen US-Dollar an Ausgaben auf Twitter und fast 118 Millionen US-Dollar an Werbeausgaben im Jahr 2022 getätigt. Media Matters hat eine Liste mit Unternehmen veröffentlicht, die ihre Werbeausgaben seit der turbulenten Twitter-Übernahme durch Elon Musk entweder heruntergefahren oder ganz gestoppt haben.Twitter-Besitzer Elon Musk hatte nach einer Nutzerabstimmung verbannte Accounts, wie der von Donald Trump, wieder freigeschaltet. Sicherheitsexperten sehen damit eine weitere Flut von Hate-Speech, Fake-News und Verunglimpfung auf Twitter kommen. Bereits Anfang November hatten Werbeunternehmen begonnen, ihre Kampagnen zu pausieren, aus Angst vor einem toxischen Umfeld für ihre Kampagnen. Twitters Neu-Eigner Elon Musk hatte daraufhin großen Werbetreibenden mit einer Boykottkampagne gedroht.