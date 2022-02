Metaversum bei Deutschen bisher kaum bekannt

24.02.2022 Meetings in der virtuellen Realität, Kleidung in digitalen 3D-Ladengeschäften anprobieren, virtuelle Zeitreisen 150 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit - so könnte die Zukunft des Internets aussehen, das Metaversum. Es existiert bereits in ersten Ansätzen. Bei den Deutschen kommt das Thema bisher nur langsam an.

Erst jede sechste Deutsche (17 Prozent) hat bisher vom Metaversum gehört oder gelesen. Neun Prozent wissen dabei allerdings nicht genau, was es ist. Fünf Prozent wissen in etwa, was es bedeutet. Und drei Prozent könnten nach eigenen Angaben bereits gut erklären, was man darunter versteht. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen bitkom -Befragung unter 1.005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, die im Januar 2022 durchgeführt wurde. Demnach sagen auch 74 Prozent, sie hätten bislang noch nie vom Metaversum bzw. Metaverse gelesen oder gehört.Ein Drittel der Deutschen ist grundsätzlich neugierig auf das Metaversum. Nach einer kurzen Erläuterung zum Thema im Zuge der Befragung gaben 34 Prozent an, das Konzept grundsätzlich spannend zu finden. 37 Prozent würden eine Virtual-Reality-Brille verwenden, um in das Metaversum einzutauchen, ein Viertel (24 Prozent) denkt, dass sich künftig weite Teile des privaten und beruflichen Lebens dort abspielen werden. Und ein Fünftel (19 Prozent) glaubt auch, dass das Metaversum Menschen näher zusammenbringt. Gleichwohl ist für die breite Mehrheit der Bevölkerung (81 Prozent) das Metaversum noch weit entfernte Zukunftsmusik. 42 Prozent halten es für einen Hype, der bald vorbei sein wird.Beim Metaversum soll die bisherige Trennung zwischen realer Welt und virtueller Welt aufgehoben werden. In einem ersten Schritt geschieht dies bereits in Browser-Anwendungen oder mit Virtual-Reality-Brillen, künftig voraussichtlich auch verstärkt per erweiterter Realität (Augmented Reality) und durch digitale Zwillinge.