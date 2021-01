E-Health krankt an Datenschutz 

Das geht aus dem Forschungsbericht 'Full Body Exposure' des Digital-Risiko-Managers CybelAngel hervor.Der Bericht basiert auf Untersuchungen, die über sechs Monate hinweg weltweit durchgeführt wurde. Die Analysten deckten auf, dass Millionen sensibler Bilder und Patientendaten im Internet frei zugänglich sind - unverschlüsselt und ohne Passwortschutz.Für den Bericht scannten die CybelAngel-Tools auf mehr als 2.140 Servern rund 4,3 Milliarden IP-Adressen in 67 Ländern. Dabei wurden mehr als 45 Millionen medizinische Bilder identifiziert, die für jedermann offen zugänglich waren. Allein in Deutschland fanden die Analysten in den letzten sechs Monaten auf 251 Servern 39.204 frei zugängliche DICOM-Aufnahmen. Diese ließen sich problemlos ohne Benutzernamen oder Passwort abrufen und enthielten bis zu 200 Zeilen Metadaten mit persönlichen Informationen, die eine zweifelsfreie Identifizierung der betroffenen Patienten ermöglichten.