E-Health: Nutzung digitaler Angebote steckt in Kinderschuhen

Nur wenige haben Erfahrung mit digitalen Angeboten im Gesundheitsumfeld

Aufklärungsarbeit rund um individuelle Mehrwerte, Anwendung und Datenschutz nötig

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Datenschutz spielt wichtigste Rolle bei digitalen Gesundheitsangeboten.

(chart: SBK)

Geht es nach den Wünschen der Befragten, ist ein Motor für eine zunehmende Digitalisierung eine persönliche Begleitung und Unterstützung. 57 Prozent der Befragten sprechen sich für eine Vorstellung eines digitalen oder telemedizinischen Angebotes in einem persönlichen Gespräch mit einem Krankenkassenmitarbeiter aus, 64 Prozent möchten die Nutzung durch eben diesen erklärt bekommen und sogar 80 Prozent wünschen sich, dass sie von einem Arzt oder anderen Experten bei der Auswertung der Informationen aus den digitalen Angeboten unterstützt werden. Die Ergebnisse einer Umfrage der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse , die das Marktforschungsinstitut YouGov im Juni 2020 durchgeführt hat, zeigen den hohen Stellenwert, den die Versicherten der persönlichen Begleitung beimessen.Zwar suchen inzwischen knapp 60 Prozenz der Deutschen nach gesundheits- und krankheitsrelevanten Informationen im Internet, aber andere Angebote werden bisher selten genutzt. Am ehesten kommen noch Wearables und Smart Devices zum Einsatz: Die Frage nach ihrer Nutzung beantworteten 7 Prozent der Befragten mit ja. Lediglich 2 Prozent gaben an, schon mal eine Videosprechstunde in Anspruch genommen zu haben - und das trotz der zunehmenden Angebote, die die niedergelassenen Ärzte aufgrund der Corona-Pandemie gemacht haben.In der Umfrage gaben lediglich 5 Prozent der Befragten an, dass ihnen ihre Krankenkasse oder ihr Arzt bereits eine solche Anwendung empfohlen hat. 80 Prozent hingegen wurde noch nie zu einer digitalen Anwendung geraten. Hinzu kommen Bedenken in Sachen Datenschutz: Der Schutz der persönlichen Daten ist für 87 Prozent der Befragten einer der wichtigsten Aspekte bei den digitalen Angeboten ihrer Krankenkassen.