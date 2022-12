Suchtrends: Stationärer Handel und Gastronomie sind die Gewinner

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Einzelhandel lebt auf: Traffic nimmt zu, Anrufe ab

Damit die Menschen harmonische Feiertage verbringen können, herrscht im Handel und bei vielen Unternehmen in den Tagen zuvor eine arbeitsintensive Zeit. Zum Jahresendspurt nimmt das Suchvolumen online stark zu. Die Answers-Plattform Yext hat einen Bericht darüber veröffentlicht, wie sich das Suchvolumen im Einzelhandel, im Reisesektor und in der Finanzbranche in der EMEA-Region verändern wird, um Menschen korrekt zu begegnen. Unternehmen können daraus erschließen, wie sie ihre Öffnungszeiten anpassen, die richtige Anzahl an Mitarbeitenden im Kundendienst bereitstellen und die Standortdaten auf dem neuesten Stand halten sollten. Zentrales Ergebnis der Auswertung: Nach der Pandemie zieht es Menschen vermehrt in den stationären Handel und in die Gastronomie.Die Wegbeschreibungen via Google Maps nehmen in diesem Jahr wieder zu. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es die Menschen nach den zwei Jahren Pandemie wieder in die Innenstädte und damit in den stationären Handel und Restaurants zieht. Während die Werte in Nordamerika im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozentpunkte zunehmen werden, ist in der EMEA-Region ein Plus von knapp acht Prozentpunkten zu erwarten. Ein Rückgang bei den Anruf-Klicks und bei den Website-Klicks ist in beiden Regionen wahrscheinlich.In EMEA liegen diese voraussichtlich bei den Anrufen bei einem Minus von 16,9 Prozentpunkten im Vergleich zu Nordamerika mit 14,1 Prozentpunkte weniger. Die Website-Klicks werden im EMEA-Raum sogar bei einem Minus von 19 Prozent landen. In Nordamerika fällt der Abschwung mit 10 Prozentpunkten weniger drastisch aus. Mit Hinblick auf diese Entwicklungen sollten Unternehmen sich in den kommenden Monaten auf mehr Laufkundschaft einstellen. Sie sollten dafür sorgen, ihre Standortdaten auf allen relevanten Kanälen auf dem neuesten Stand zu halten, um sich Vorteile zu sichern.Ein ähnliches Bild zeigt der Einzelhandel: Während die Klicks auf Wegbeschreibungen einen Anstieg verzeichnen (+11,7 Prozent), nehmen die Anruf-Klicks (-21,2 Prozentpunkte) und Website-Klicks (-21,1 Prozentpunkte) deutlich ab. Diese Trends deuten darauf hin, dass KundInnen ihre Einkäufe vor Ort erledigen möchten. Die Nachfrage nach Mitarbeitenden beim Telefon-Support wird womöglich zurückgehen. Ressourcen könnten hier eingespart und in auf andere Bereiche wie etwas im Verkauf und der Beratung umgelegt werden.Auch der Gastgewerbe- und Reisesektor kann mit einem Anstieg der Besucherzahlen zum Jahresende rechnen, da die Klicks auf Wegbeschreibungen zunehmen (+27,8 Prozent) im Jahresvergleich). Es könnte sich jedoch um einen kurzfristigen Trend handeln, denn die Website-Klicks werden voraussichtlich wieder zurückgehen (-11,5 Prozent). Dies könnte darauf hindeuten, dass in dieser Urlaubssaison mehr Menschen zu ihren im Voraus gebuchten Reisezielen reisen als in den beiden vorangegangenen Jahren. Ein weiterer Grund ist, dass sich die KonsumentInnen nach einem geschäftigen Jahr 2022 und in Ungewissheit auf Inflation und Energiepreise zurückhalten.