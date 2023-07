Jeder Hype kennt seine Grenzen - gilt das auch für KI?

Dominik Grollmann, Analyst iBusiness

Wir alle haben es schon zig mal erlebt: Auf jeden Hype folgt die Entzauberung. So ist es sicherlich auch bei der Künstlichen Intelligenz. Derzeit werden den Maschinen die reinsten Wunderdinge zugeschrieben, die wahlweise von der Rettung bis zur Zerstörung der Menschheit reichen. Nichts davon wird eintreten - natürlich. Auch der Hype um KI wird die euphorischsten Erwartungen enttäuschen, die auf ein Normalmaß zurückschrumpfen werden.Einen Unterschied zu vielen gehypten Trends der Vergangenheit gibt es allerdings: Das "Normalmaß" ist bei KI schon recht hoch. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass uns das Thema KI schon seit einigen Jahren begleitet. In verschiedensten Softwareprodukten - von Recommendation-Engines, Analytics, Marketingsoftware oder Business Intelligence - sind KI-Funktionen längst etabliert. Text- und Spracherkennungsprogramme nutzen Machine Learning ebenso seit Jahren, wie die immer besser funktionierenden Übersetzungsprogramme.Auch abseits des Hypes um ChatGPT bleibt Künstliche Intelligenz daher ein nachhaltiger Trend - der deswegen Einzug in viele Zukunftstechnologien halten wird.