Initiative nutzt Streaming auf Youtube für den Umweltschutz 

Das Londoner Büro von R/GA hat mit dem Youtube-Kanal 'Preservation Play' eine neue Einnahmequelle für 'Project Zero' entwickelt, eine globale Initiative für den Schutz der Meere. Auch andere Umweltorganisationen können sich bewerben und davon profitieren. 'Preservation Play' soll nicht nur Geld sondern auch Aufmerksamkeit für NGOs und Wohltätigkeits-Organisationen generieren, die aktiv am Umweltschutz arbeiten.R/GA macht sich dabei einen Trend auf Youtube zunutze: Die Agentur hat nämlich festgestellt, dass die Suche nach Naturvideos auf Youtube sehr stark zugenommen hatte. Sie helfen NutzerInnen dabei, sich zu entspannen, einzuschlafen oder produktiver zu sein. Insgesamt hat alleine dieser Content fast eine halbe Milliarde Aufrufe auf der Video-Plattform. "Bisher wurde jedoch kein Cent der Werbeeinnahmen dafür verwendet, die vorgestellten Umgebungen zu schützen. Für die Natur bedeutet dies einen potenziellen Umsatzverlust von mehreren Millionen", erklärt die Agentur. Diese "versehentliche Ausbeutung" sieht R/GA nun als Chance, um künftige Werbeeinnahmen an Naturschutzorganisationen umzuleiten.Die erzielten Werbeeinnahmen gehen direkt an die NGOs. Ein kleiner Teil wird laut Agentur dafür verwendet, um AdWords- und Discovery-Anzeigen zu kaufen, um den Inhalt zu bewerben sowie mehr Aufrufe für den Kanal und dadurch mehr Werbeeinnahmen zu erzielen.Project Zero ist die erste Organisation, die mit R/GA im Rahmen von 'Preservation Play' zusammenarbeitet. In der Youtube-Playlist zeigt die Organisation beruhigende Meeresvideos. Das Banner-Video auf dem YouTube-Kanal wurde von Schauspieler und Project Zero-Vorstandsmitglied James Jagger vertont. Er sagt: "Passiv zuhören und dabei etwas zurückgeben ist eine kluge Idee. Wir ermutigen jeden, den Kanal zu abonnieren und zu streamen, um uns zu helfen, den Ozean zu schützen und wiederherzustellen."