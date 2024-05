Cross-Border-Commerce in Europa: Ikea bleibt der stärkste Player

Cross-Border-Commerce in Europa

Brexit

Top 500 Branchen und Marktsegmente

Bild: Cross Border Commerce Europe

2023 erwirtschaftete der grenzüberschreitende Onlinehandel in der Europäischen Union einen Gesamtumsatz von 237 Milliarden Euro (ohne das Segment Reisen). Das entspricht einem Wachstum von 32 Prozent im Jahresverlauf, zeigt die Studie 'TOP 500 Cross-Border Retail Europe' von Cross-Border Commerce Europe (CBCommerce) . Europäische Online-Shops erzielten einen grenzüberschreitenden Umsatz von 107 Milliarden Euro, während der B2C-Online-Umsatz mit Waren in Europa um 13 Prozent auf 741 Milliarden Euro anstieg.Die Top 500 Cross-Border-Händler "made in Europe" verzeichnen 2023 einen Umsatzverlust von 18 Prozent ihres Bruttowarenvolumens auf 50 Milliarden Euro. Zurückzuführen ist dies auf ein instabiles makroökonomisches Umfeld, logistische Herausforderungen und den intensiven Wettbewerb durch US-amerikanische und chinesische Marken wie Shein und TEMU.Innerhalb der Top 10, die 19 Prozent des Umsatzes der Top 500 generieren, hat Ikea wie bereits in den Vorjahren die führende Position inne. Das Unternehmen erzielte 2023 einen grenzüberschreitenden Umsatz von 5,2 Milliarden Euro.Die Top 10 der führenden europäischen Cross-Border-Onlinehändler 2023 sind:Die grenzüberschreitenden Umsätze des Vereinigten Königreichs sind auf 27,5 Milliarden Euro gesunken, was einen Rückgang um 1,8 Prozent gegenüber 28 Milliarden Euro im Jahr 2022 darstellt. Zu den Herausforderungen gehören die Brexit-bedingten Mehrwertsteuerregelungen, Einfuhrzölle und die Komplexität der Logistik. Somit hat Deutschland nun das Vereinigte Königreich als führenden Cross-Border Markt in Europa abgelöst.Innerhalb der Top 500 gibt es eine spürbare Verschiebung, mit einem Anstieg von 8 Prozent bei Markenherstellern wie Lego, Nespresso , Adidas und Philips , die ihre Direct-to-Consumer-Kanäle ausbauen. Trotz dieser Veränderungen bleiben Pure Player und Marktplätze mit einem Anteil von 42 Prozent von den Top 500 stabil. Mode, Schmuck und Schuhe dominieren weiterhin mit einem Anteil von 39 Prozent, gefolgt von Haus-, Garten- und Heimwerkerprodukten mit 13,3 Prozent.Die europäischen Top-500-Marktplätze werden von amerikanischen und neuen chinesischen Konkurrenten verdrängt, darunter Marktplätze und Social-Media-Apps, die mit der Größe und Flexibilität dieser aufstrebenden Giganten nicht mithalten können.