Im Gespräch bleiben 

Ich muss zugeben, diese Impfdebatte nimmt mich emotional ganz schön mit. Auch in meinem persönlichen Umfeld gibt es zum Teil recht hitzige Debatten über das Für und Wider der Corona-Impfungen. Manche Argumente, wie die Angst vor Langzeitfolgen, kann ich sogar nachvollziehen, andere lassen mich ratlos oder wütend zurück. Wer zudem Betroffene kennt, die unter Long Covid leiden, kann die schlimmen Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung nicht einfach zur Seite wischen.



Ich selber bin aus Überzeugung geimpft. Ein Grund für meine Sorglosigkeit ist, dass ich seit meiner Kindheit geimpft werde, dies auch regelmäßig auffrische und damit nie schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mein Auslandstudium in den USA hätte ich gar nicht antreten können ohne einen prall gefüllten Impfpass. Groß gefragt, ob mir das recht ist, wurde ich nicht.



Das, was anderen Angst macht, empfinde ich als großen Segen, nämlich die Schnelligkeit, mit der die Covid-19-Vakzine zur Verfügung standen. Ich bin überzeugt, dass nur mit genügend Impfungen weltweit die Corona-Pandemie eingedämmt und beendet werden kann. Was wäre denn auch die Alternative? Mein Friseur hat immer noch keine finanzielle Coronahilfe erhalten und hat jetzt keine Altersvorsorge mehr. Eine meiner Lieblingskneipen ist seit März 2020 durchgängig geschlossen. Wie soll der Neuanfang - auch in den Hochwassergebieten - gelingen, mit einem vierten, fünften, sechsten Lockdown? Die Impfung ist deshalb für mich auch ein Akt der Solidarität - mit all den M