Die Impf-Debatte am Arbeitsplatz: Wie Digitalunternehmen mit dem Konfliktthema umgehen können 

TL;DR Unternehmen sollten ihre Hygiene-Maßnahmen und -Richtlinien überprüfen und müssen auch in der Krise den Datenschutz beachten.

Bild: Arek Socha auf Pixabay

Mit Google und Facebook haben in den USA unabhängig voneinander zwei Internetgiganten die Impfpflicht als Voraussetzung für die Rückkehr ins Büro eingeführt. Die Regelung soll in den kommenden Monaten auch auf andere Regionen ausgeweitet werden, kündigt Google-Chef Sundar Pichai in einer E-Mail an die Belegschaft an. Die Bestimmungen würden dann an die jeweiligen Coronaregelungen der einzelnen Länder und die Verfügbarkeit von Impfstoff angepasst. Google verschiebt zudem die geplante größere Rückkehr in die Büros bis zum 18. Oktober. Facebook will seine Büros im September mit einer Kapazität von 50 Prozent wiedereröffnen.Grund für das Vorgehen: Wegen der Delta-Variante schnellt in den USA die Zahl der Corona-Neuinfektionen in die Höhe. Gleichzeitig lassen sich immer weniger Amerikaner und Amerikanerinnen impfen - trotz vieler Impfanreize. Mit der Regelung wolle Google seine Beschäftigten beruhigen. Ihm sei bewusst, so Pichai, dass sich viele von ihnen Sorgen machten, wegen der zunehmenden Infektionszahlen ins Büro zurückzukehren. "Sich impfen zu lassen, ist eine der wichtigsten Maßnahmen, uns und unsere Gemeinden in den kommenden Monaten gesund zu halten", betont er. Für Beschäftigte, die aus medizinischen oder anderen Gründen nicht geimpft werden können, soll es entsprechende Vorkehrungen geben, kündigen beide Konzerne an. Der Vorstoß der zwei Techkonzerne setze nun andere große Unternehmen unter Druck, dem Beispiel zu folgen, heißt es in Medienberichten





Impfquote in Deutschland steigt nur langsam

Auch die Impfkampagne in Deutschland ist ins Stocken geraten.