Nicht totzukriegen: Fast jeder nutzt die E-Mail - aber... dieser Anmeldeprozess!

Einige Zahlen der wichtigsten 5.000 Unternehmen (in Klammern der Vorjahreswert): 99,0 Prozent (98,9) setzen E-Mail-Marketing ein. 92,8 Prozent (92,4) haben einen Newsletter. 80,2 Prozent (79,1) nutzen die Website zur Leadgenerierung. 79,3 Prozent (78,3) arbeiten mit professionellen Versandsystemen. 65,2 Prozent (62,7) versenden über zertifizierte Mailserver. 21,2 Prozent (21,1) haben nutzerfreundlichen Anmeldeprozess. 68,5 Prozent (66,0) fragen bei der Registrierung nach Namen. 35,4 Prozent (34,4) fragen bei der Registrierung nach Interessen. 61,0 Prozent (57,8) personalisieren ihre E-Mails. 28,0 Prozent (26,4) begrüßen neue Empfänger.

Es lohnt sich allerdings ein genauerer Blick, wie gut Unternehmen im E-Mail-Marketing tatsächlich aufgestellt sind. Und genau darum geht es in der neuen Studie E-Mail-Marketing Benchmarks 2023, die in vierter Auflage in Zusammenarbeit zwischen DDV und absolit Dr. Schwarz Consulting entstanden ist und nun veröffentlicht wurde.Ein Auszug aus den Ergebnissen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit (80 Prozent) der untersuchten Unternehmen mit einem professionellen Versandsystem arbeitet und ihre Webseite nutzt, um aktiv neue Leads per Newsletter oder Kundenclub zu generieren. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) fragen grundlegende Daten bei der Anmeldung ab und etwa genauso viele nutzen einen zertifizierten Mailserver für den Versand (65 Prozent).Die Kehrseite der Medaille ist, dass der Anmeldeprozess für den Newsletter erst bei rund einem Drittel rechtskonform (31 Prozent) ist und nur jedes fünfte Unternehmen (21 Prozent) den Anmeldeprozess benutzerfreundlich und einfach gestaltet. Ein umfassender Schutz der Domain gegen Missbrauch ist für die meisten noch ein Buch mit sieben Siegeln (12 Prozent).