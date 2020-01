Entwicklung digitaler Vertriebslösungen: VW übernimmt Diconium komplett

Diconium bringt sein Know-how hierzu in die Car.Software-Organisation im Volkswagen-Konzern ein, die markenübergreifend Software im Fahrzeug, die digitalen Ökosysteme und kundennahe Funktionen im Handel entwickelt. Der Vollzug der Anteilsübernahme steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen. Bereits im November 2018 hatte der Volkswagen-Konzern den Erwerb von 49 Prozent der Anteile an Diconium bekanntgegeben.Unter dem Dach der Car.Software-Organisation entwickeln die Experten von Diconium eine globale Online-Vertriebsplattform. Kunden der Konzernmarken sollen über diese Plattform künftig digitale Dienste und On-Demand-Funktionen für ihr vernetztes Fahrzeug kaufen und verwalten können. Dazu zählen Funktionen wie Multimedia-Streaming im Auto, automatisches Bezahlen fürs Tanken, Laden und Parken, sowie Updates für das Fahrzeug. Hierzu wird die Online-Vertriebs­plattform mit der Volkswagen Automotive Cloud verknüpft, deren Aufbau ebenfalls in der Car.Software-Organisation verantwortet wird.Teams von Volkswagen und Diconium arbeiten bereits seit Juli 2019 am neuen Volkswagen We Campus in Berlin zusammen. Am We Campus wird Volkswagen schrittweise rund 900 Fachkräfte für die Entwicklung neuer Mobilitätsservices und digitaler Dienste zusammenführen. Der We Campus wird als Entwicklungszentrum künftig eine wichtige Rolle für die Car.Software-Organisation übernehmen.Neu in der Geschäftsführung von Diconium ist Anja Hendel . Sie leitete zuletzt die Abteilung "Innovationsmanagement und digitale Transformation Finanzen" der Porsche AG und war Director des Porsche Digital Labs in Berlin. Die Digitalexpertin wird das Gründerduo Daniel Rebhorn und Andreas Schwend künftig als Managing Director unterstützen.