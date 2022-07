Vier wichtige Zukunftstrends für Onlinehändler

01.07.2022 Online-Shopping hat in den vergangenen zwei Jahren eine Relevanz und Akzeptanz unter KonsumentInnen erreicht wie nie zuvor. Laut der D2C-Studie kaufen 77 Prozent der Deutschen Produkte gerne digital ein und wollen auch künftig häufiger online einkaufen. Diese Nachfrage hält E-Commerce-Anbieter dazu an, kontinuierlich an ihren digitalen Geschäftsmodellen weiterzuarbeiten und auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Im neuen Future-Report erklärt die Digitalagentur Diconium die vier wichtigsten Commerce-Trends. Sie zeigen auf, welche Weichen Online-Händler schon heute stellen können, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.