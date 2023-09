Kein Schlangestehen an der Tanke mehr: Mercedes führt Bezahllösung aus dem Auto heraus ein

Mit einem neuen Mercedes kann der Tankvorgang direkt über das Auto gestartet werden - die Rechnung wird digital per Fingerabdruck bezahlt. Die Eingabe einer PIN oder die Freigabe über ein mobiles Endgerät ist nicht erforderlich. Durch den nativen In-Car-Payment Service Mercedes pay+ wird das Auto selbst zum Zahlungsmittel. In Verbindung mit dem in das Infotainmentsystem MBUX integrierten Fingerabdrucksensor wird eine biometrische Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Das digitale Bezahlen an Tankstellen mittels Fingerabdrucksensor ist mit Mastercard- und Visa-Debit- und Kreditkarten in mehreren aktuellen Mercedes-Benz-Modellen möglich.Franz Reiner, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG, sagt dazu: "Mit Mercedes pay+ erleichtern wir unseren Kundinnen und Kunden den Alltag. Sie können von nun an ihre Tankrechnung direkt aus dem Auto per Fingerabdruck bezahlen - einfach, sicher und bequem. Ein intuitiver Bezahlvorgang und ein erstklassiges Kundenerlebnis legen die Basis für den Erfolg von digitalen Angeboten. Wir sind Pioniere bei nativem In-Car-Payment und arbeiten bereits an der Integration weiterer Dienstleistungen."Wie die aktuelle Studie "In-Car Payment: Im Auto bezahlen" , herausgegeben von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag von Mastercard, zeigt, sind rund die Hälfte der 18- bis 39-Jährigen bereit, Dienstleistungen und Waren direkt über das Infotainment-Display von Autos zu bestellen und zu bezahlen. Die Befürworter von In-Car-Payment haben vor allem alltägliche Auto-nahe Services als Anwendung im Sinn: 60 Prozent möchten ihre Tankrechnung beziehungsweise das Laden von Elektrofahrzeugen direkt über das Auto bezahlen.Erreicht der Fahrer eine angebundene Tankstelle und stellt den Motor ab, startet auf dem MBUX-Infotainmentsystem automatisch der Dienst Mercedes me Fuel & Pay. Der Fahrer wählt lediglich die entsprechende Zapfsäule aus. Noch vor dem Betanken errechnet das System den maximal möglichen Gesamtbetrag auf Basis des aktuellen Kraftstoffpreises und der Kraftstoffmenge bei Volltankung. Statt die Zahlung über ein mobiles Gerät freizugeben und dadurch abzuschließen, erfolgt die Authentifizierung des Fahrers nun nahtlos per Fingerabdruck. Nach dem Tanken sieht der Fahrer auf dem MBUX-Display die getankte Kraftstoffmenge und den tatsächlichen Rechnungsbetrag. Die Bezahlung erfolgt automatisch und der Fahrer darf die Tankstelle verlassen, ohne zum Kassenbereich laufen zu müssen. Die Rechnung wird dem Kunden per E-Mail zugesendet.Mercedes ist nicht der einzige Anbieter von Payment-Lösungen über das Auto. So bieten etwa die Unternehmen ryd und Pace Apps an, mit denen sich die Spritrechnung ebenfalls ohne den Gang zur Tankstellenkasse bezahlen lässt.Die riesigen Displays in den Autos sind auf dem Weg, zum breit nutzbaren Bildschirm zu werden: Das Münchner Start-Up 4.screen hat eine Lösung entwickelt, um statische Anzeigen auf dem Navi einzublenden. Und das US-Unternehmen Telenav bietet Shopping-Möglichkeiten über den Bildschirm an.