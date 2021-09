Sechs Maßnahmen für bessere Entscheidungen im digitalen Business 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Kein Mensch kann die typischen psychologischen Effekte einfach ausknipsen - sie funktionieren immer und immer wieder. Um sie zu überwinden, sind spezielle Techniken nötig.

Management by Bauchgefühl reicht heute längst nicht mehr aus, um gute Entscheidungen zu treffen. Denn unser Bauchgefühl ist letztlich nichts anderes als das Ergebnis automatischer Denkprozesse, die auf unseren bisherigen Erfahrungen basieren.Jede neue Entscheidung die wir treffen, verlangt von uns einen kognitiven Arbeitsprozess. Wir verlassen den sicheren und bequemen Hafen der Intuition und begeben uns in in eine ungewohnte Situation. Da wir für diese noch keinerlei (oder wenig) Erfahrung mitbringen, müssen wir uns auf den Verstand verlassen. Das ist vergleichsweise mühselig und anstrengend. Aber mehr noch: Was, wenn wir auch auf unseren Verstand nicht vertrauen können?Auch unser Verstand ist nur bedingt hilfreich, weil er immer nach Prozess-Effizienz strebt. Würden wir jede einzelne unserer rund 20.000 täglich zu treffenden Entscheidungen, bewusst und reflektiert fällen, dabei zusätzlich alle möglichen Alternativen und Konsequenzen abwägen, wären wir schon mit unserem Alltag völlig überfordert.Das Gehirn nutzt daher Entscheidungs-Automatisierungen - die leider nicht immer zuverlässig funktionieren, weil sie durch kognitive Biases verzerrt werden. Und so sehr wir auch glauben, dass wir Herr über den eigenen Verstand sind: Wir alle sind in unseren Urteilen und Entscheidungen voreingenommen. Das ist übrigens ein Grund, warum auch Menschen mit einem hohen IQ keine besseren Entscheidungen treffen.Wer