About You schreibt wieder schwarze Zahlen

18.07.2023 Nachdem das Hamburger Mode-Unternehmen About You im vergangenen Geschäftsjahr zu kämpfen hatte, erreicht es im ersten Quartal 2023 überraschend schnell wieder die Gewinnzone. Die About-You-Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen um 27 Prozent zu.

Bild: ABOUT YOU SE & Co. KG

Durch einen konsequenten Sparkurs konnte der Mode-Konzern About You seine Zahlen zu Beginn des Jahres 2023 deutlich verbessern. Während der Umsatz mit 507 Millionen Euro fast gleich blieb (+0,6 Prozent), erreichte das bereinigte Ebitda, das Geschäftsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, 4,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum wurde an dieser Stelle noch ein Minus von 28,8 Millionen Euro verzeichnet.



Als Grund für die überraschend positive Entwicklung nennt Mitgründer und Co-CEO Tarek Müller "disziplinierte Kostensenkungen in Marketing und Verwaltung". So wurden u.a. die Lagerbestände, die Logistik sowie die Marketing- und Personalplanung optimiert.



Aufgrund der deutlichen Profitabilitätssteigerung im ersten Quartal rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr weiterhin mit einem Wachstum des Umsatzes in einer Spanne zwischen +1 und +11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Bekanntgabe der Zahlen verzeichnete die About-You-Aktie ein Plus von 27 Prozent.