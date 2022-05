Steigende Bedeutung, aber es geht noch was beim Domainmanagement

Brand-Safety-Strategie per Domain: Der Schutz der eigenen Marke gehört zu den Top 3-Gründen, eine Domain zu registrieren.



Das zeigt eine Studie von DomainFactory in Zusammenarbeit mit YouGov , für die über 1.500 IT-Experten, Führungskräfte und Selbstständige befragt wurden. Bislang ist das Domainmanagement weder Chefsache noch in der Unternehmensstrategie fest verankert. Dabei entscheidet eine individuelle Domainstrategie über Erfolg oder Misserfolg häufig geklickter Websites.Domains sind die wohl am meisten unterschätzten Tools für nachhaltigen, unternehmerischen Erfolg im Internet.Die Mehrheit der Unternehmen, die an der Studie teilnahmen, registriert zehn oder weniger Domains. 39 Prozent der Befragten denken, dass die Registrierung einer Domain ausreichend wäre. Insbesondere verkennen Selbstständige die Relevanz von Domains. Die meisten von ihnen haben sich nur eine oder gar keine Domain gesichert. Das Domain-Team von DomainFactory empfiehlt ein umfangreiches Domainportfolio. Dies schütze langfristig die Marke, stärke Branding-Effekte und vermindere die Gefahr von Domainpiraterie. Denn:Rund jedes zehnte befragte Unternehmen war mindestens einmal Opfer von Domainpiraterie (elf Prozent). Rund 21 Prozent der Studienteilnehmer waren sich nicht sicher oder wollten keine Angabe machen, sodass die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen kann. Dass über ein Drittel der Befragten noch nie etwas von Domainpiraterie gehört hat (35 Prozent), zeigt, wie groß die Gefahr auch zukünftig sein wird. Besonders hoch ist dieser Anteil unter den Selbstständigen (45 Prozent).Ein positiver Trend: Marketing-Experten nutzen Domains bereits in ihrer Online-Marketing-Strategie. Zwei Drittel der Unternehmen registrieren ihre Domains, um eine höhere Markenbekanntheit zu erreichen. Jeder zweite Befragte (51 Prozent) nutzt diese sogar aktiv für die Aktivierung von Werbekampagnen. Top 3 der Gründe für die Domainregistrierung ist der Markenschutz oder die rechtliche Sicherheit.