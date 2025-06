Wie Sie Ihren Kundenservice mit Work Automation fit machen

Kundenservice und KI

23.06.2025 Kundinnen und Kunden erwarten heute schnelle, konsistente Antworten von Unternehmen - egal zu welchem Thema. Wie Sie mit Work Automation dafür sorgen, dass keine Anfrage auf der Strecke bleibt, sondern stets an der richtige Stelle landet.

Erfahren Sie in dem Webinar 'So endet effizienter Kundenservice nicht im Contact Center' , wie Sie Ihre Serviceprozesse ganzheitlich optimieren, interne Reibungsverluste minimieren und Ihre SLAs zuverlässig einhalten. Um ein ein durchgängig starkes Kundenerlebnis bereitzustellen.Das Webinar richtet sich an Verantwortliche und Entscheider aus den Bereichen Customer Service, Contact Center Management, Backoffice-Steuerung und digitale Transformation, die nach Möglichkeiten suchen, Prozesse zu automatisieren und die Servicequalität nachhaltig zu steigern.