Storytelling erhöht Verweildauer: Die erfolgreichsten Werbevideos auf Youtube

Die Deutschen Top 10

Die Top 10 weltweit

Das Gewinnervideo "Das Internet der Dinge präsentiert - Einfach heizen #LikeABosch" ist Teil der weltweiten Imagekampagne zum Internet of Things (IoT), die das Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch Anfang 2019 zum Auftakt der Konsumelektronikmesse CES in Las Vegas gestartet hat. Im Video von Jung von Matt rappt der Protagonist im idyllischen Vorstadt-Setting über ein smartes Thermostat. "Mit unserer Kampagne #LikeABosch zeigen wir, was uns antreibt, und das auf eine unkonventionelle Art und Weise", sagt Bosch-Markenchef Boris Dolkhani . "Unser Plan ging auf. Wir freuen uns."Platz zwei geht an den Lebensmittel-Discounter Penny mit dem Spot "Weihnachten ist für Kinder. Also für uns alle.", Platz drei an die Marke Activia "Jogurt ist nicht gleich Jogurt!". Laut Dirk Bruns , Head of Video Sales Central Europe bei Google, zeigen die meistgeschauten Werbevideos im Ranking, wie wichtig Storytelling ist: "Ob mit Humor, Spannung oder Emotionen - die Zuschauer bleiben am Ball, wenn sie sich Werbevideos auf YouTube anschauen."Die Top-10-Videos erreichten zusammengerechnet eine Sehdauer von 275 Millionen Minuten. Weltweit punkteten besonders die Werbespots rund um den Super Bowl 2019 bei den Nutzern. Sechs Spots, die für das Sport-Event kreiert wurden, schafften es unter die zehn Besten. Prominente Testimonials waren 2019 ebenfalls beliebt bei Marken und Nutzern. So warb beispielsweise Nike mit erfolgreichen weiblichen Sportlerinnen wie Serena Williams und die Tortilla-Chip-Marke Doritos brachte für ihre Kampagne die Backstreet Boys mit Chance the Rapper zusammen.Youtube veröffentlicht jeden Monat die beliebtesten Werbevideos auf Think with Google. Das Anzeigen-Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, der Faktoren wie das Engagement des Publikums, Videoaufrufe und die Bindung des Publikums berücksichtigt.