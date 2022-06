About You und Klarna launchen Nachhaltigkeitskampagne

Anfang Juni wurde die Kampagne 'F**k Mars' gelauncht. Der Onlineshop About You und Zahlungsanbieter Klarna wollen damit ihre "gemeinsame Vision zum Thema Nachhaltigkeit" zum Ausdruck bringen und eine künftige Partnerschaft beider Unternehmen ankündigen. Denn About You-KundInnen können beim Bezahlvorgang nun auch verschiedene Zahloptionen von Klarna nutzen.'F**k Mars' wurde von der Berliner Kreativ-Agentur DOJO entwickelt. Die Kampagne soll auf skurrile und humorvolle Art zeigen, warum die Erde lebenswerter ist als der Mars. Es wird dargestellt, wie absurd der Raumfahrttourismus ist und dass nicht die Besiedelung anderer Planeten im Fokus stehen sollte, sondern die Erhaltung der Erde durch nachhaltiges Handeln.Die Kampagne umfasst neben drei Werbefilmen auch Aktivierungen auf Social Media, Online und Out-of-Home Advertising. Highlight des Konzepts ist ein LED-Screen am Ku'damm in Berlin, der großflächig bespielt wird. Im TV-Spot werden der Rap-Artist Reezy , die Content Creatorin und Aktivistin Wana Limar und die TikTok Creatorin Bao Chii in einem konstruierten Mars-Setting inszeniert, in dem sie mit unterschiedlichen lebensbedrohlichen Aspekten des Planeten konfrontiert werden. Ein Voiceover erklärt die Gegebenheiten auf dem Mars und wie wichtig es ist, sich auf den Erhalt der Erde zu konzentrieren.Am Ende jeden Films wird dann der Bogen zu nachhaltigen Kaufentscheidungen gezogen und auf Nachhaltigkeitselemente der beiden Unternehmen hingewiesen. About You hat beispielsweise eine eigene Shopkategorie für Secondhand-Mode eingeführt ("Second Love") und Klarna bietet eine neue "Pay Later 30" Zahlungsoption an. Inspiriert durch die skurrilen Videos und Visuals ihrer Idole auf dem Mars, können Fans entsprechende Looks aus der Second Love und More Sustainable-Kategorie bei About You kaufen.Der durch die Kampagne verursachte CO2-Ausstoß wird kompensiert.