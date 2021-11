Klarna launcht Super-App für Onlineshopping 

Mobile Commerce boomt. Die Downloadzahlen von Einzelhandel-Apps sind laut Zahlung- und Shoppingdienstleister Klarna in den letzten zwei Jahren weltweit um 36 Prozent gestiegen (Quelle: JMango360 ). Gleichzeitig stieg die Zahl der In-App Einkäufe um 54 Prozent. Online-Shopping über Smartphones sei unkomplizierter und leichter zugänglich geworden, gleichzeitig offenbarten sich jedoch auch Schwächen bei der User Experience.Laut einer Klarna-Umfrage erwarten KonsumentInnen beim Online-Shopping jedoch ein reibungsloses, integriertes Erlebnis. Für über 68 Prozent der Befragten waren Einfachheit sowie Zeitersparnis die wichtigsten Faktoren beim Einkauf. 70 Prozent der KonsumentInnen würden eine einzige, universelle Shopping App bevorzugen, die verschiedene ECommerce-Services beinhaltet.Auf dieses Bedürfnis reagiert Klarna nun mit einer neuen Shopping-App, die den Wechsel zwischen verschiedenen Apps überflüssig machen soll. Die in 15 Ländern gelaunchte ECommerce-App verknüpft verschiedene Onlineshopping- und Bezahlfunktionen miteinander: KonsumentInnen können in allen Onlineshops über einen In-App Shopping Browser einkaufen und bezahlen, nicht nur in Partnershops. Die App bietet exklusive und personalisierte Angebote, kuratierten Content und Meldungen über Preissenkungen sowie Sendungsverfolgungen und die Verwaltung von Zahlungen und Retouren. In Kürze sollen weitere Features folgen, wie ein Wallet für Treuekarten, Live Shopping Events und Produktdaten wie Preisverlauf, Bewertungen und Verfügbarkeit. Auch die Integration von Drittanbietern ist geplant. Ziel ist laut Sebastian Siemiatkowski , CEO Klarna, ein End-to-End Shopping Service, "der viele Bedürfnisse auf einmal erfüllt - von der Inspiration und Entdeckung bis hin zur nahtlosen Kauferfahrung".