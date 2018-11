Login-Standard netID mit 60 Partnerseiten gestartet

08.11.18 Der offene Login-Standard netID ist heute mit ersten Partnerseiten gestartet. Bei 60 digitalen Angeboten von netID Partnern aus verschiedenen Branchen können Kunden nun den einheitlichen Login-Standard der European netID Foundation verwenden. Ziel ist es, den Internet-Nutzern durch die Bündelung der Kräfte eine europäische Alternative zu den großen Konzernen aus den USA zu bieten.

Bild: netID

Ippen Digital hat den grünen netID Button auf rund 50 Portalen wie Merkur.de und tz.de integriert. ProSiebenSat.1 nutzt den netID Login-Standard auf den Senderportalen prosieben.de, sat1.de, kabeleins.de, sixx.de, sat1gold.de, kabeleinsdoku.de, prosiebenmaxx.de sowie dem Anmeldeservice 7Pass.de. Die Mediengruppe RTL Deutschland startet mit dem Kochportal kochbar.de.



Zudem schließt sich die Calida Group, ein international tätiger Bekleidungskonzern mit Hauptsitz in der Schweiz, der European netID Foundation an. netID ist bereits auf den drei Online-Shops Calida.com, Craft-sports.de und Onmyskin.de eingebunden. Weitere Marken und E-Commerce-Angebote, die die Calida Group in neun europäischen Ländern betreibt, sollen perspektivisch den netID Button erhalten.



Über 35 Millionen Internet-Nutzer können sich auf den Partnerseiten ab sofort mit ihren bestehenden WEB.DE-, GMX- und 7Pass-Accounts anmelden. Wer nicht über einen solchen Account verfügt, kann sich mit einer beliebigen E-Mail-Adresse auf der Seite netid.de oder direkt auf den Partnerseiten registrieren. netID ist ein übergreifendes Registrierungs- und Anmeldeverfahren, mit dem die Nutzer bequem und sicher verschiedene Internet-Angebote mit derselben Kombination aus Benutzername (E-Mail-Adresse) und Passwort verwenden können.



Die European netID Foundation hatte im September zur Internet-Kongressmesse Dmexco ihr Partnernetzwerk bekannt gegeben. Dazu zählen unter anderem die Medienhäuser Süddeutsche Zeitung, SPIEGEL Gruppe, Gruner + Jahr und Scout24, die E-Commerce-Anbieter Zalando, Otto Group, C&A, Conrad Elektronik und Douglas sowie der Paketdienstleister DPD. Jedes Unternehmen legt in Abstimmung mit der Stiftung individuell fest, zu welchem Zeitpunkt und auf welchen Partnerseiten der netID Login-Button integriert wird.



Die Stiftung führt fortlaufend Gespräche zum weiteren Ausbau des Partnernetzwerks und zur Besetzung der einzelnen Fachbeiräte. In den Fachbeiräten werden unter anderem Vorschläge für die Weiterentwicklung des netID Standards erarbeitet. "Weit fortgeschritten" sei die Besetzung des Bereichs "Publishing/Vermarktung". Dieser Fachbeirat setzt sich aktuell aus Mitgliedern folgender Unternehmen zusammen: iq digital media, Mediengruppe RTL Deutschland, Prex Programmatic Exchange, ProSiebenSat.1 Media, Ströer Digital Media, RTL Radio Center Berlin und United Internet Media.

(Autor: Christina Rose )