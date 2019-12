Tiktok zensiert offenbar Berichterstattung über Polizeigewalt - auch aus Deutschland

Bild: TikTok

19.12.2019 Dass man es als chinesischer Oppositioneller schwer hat, in Social-Media auf Gewalt von seiten der Behörden aufmerksam zu machen - keine Neuigkeit. Aber das bei Jugendlichen beliebte und von Marketeers gehypte soziale Netzwerk Tiktok zensiert auch Videos aus Demokratien: Etwa Fälle von Polizeigewalt beim G20-Gipfel in Hamburg oder gegen Schwarze in den USA. Laut Onlinemagazin Vice sind fünf Videos der Redaktion aus fünf verschiedenen Ländern entfernt worden - zum Teil nach Minuten. Reuploads blieben zum Teil erhalten, bekamen aber auffällig wenige Views, was eine Reichweitendrosselung als Erklärung denkbar macht, schreibt das Magazin.