Re-Commerce: Drei von vier sind Second Hand-Shopper

Nachhaltigkeit als Hauptmotivation für Second Hand Shopping

72 Prozent aller Deutschen haben bereits Bücher und Medienartikel aus zweiter Hand gekauft. Am häufigsten wird der Kauf von gebrauchter Ware von Generation Z und Y getätigt (81 Prozent der 16- bis 24-Jährigen und 80 Prozent der 25- bis 34-Jährigen). Mit dem Alter nimmt die Kauffreudigkeit von Second Hand zwar ab, aber dennoch kauft noch immer mehr als jeder Zweite im Alter von 55 bis 64 gebrauchte Bücher und Medienartikel (62 Prozent).Der Second-Hand-Kauf steht dabei in keinem Zusammenhang mit dem Brutto-Haushaltseinkommen. Egal, ob ein Einkommen unter 20.000 Euro oder über 60.000 Euro: Die Anzahl derjenigen, die schon einmal gebrauchte Bücher und Medienartikel gekauft haben, liegt zwischen 66 und 78 Prozent. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Kantar im Auftrag des Second-Hand-Marktplatzes Momox durchgeführt hat.Was den privaten Handel von gebrauchten Waren angeht, so haben bereits 55 Prozent der Deutschen schon einmal Büchern oder Medien verkauft. Unterschiede bei Alter, Gehalt und Geschlecht gibt es hierbei nicht.53 Prozent der Deutschen kaufen mindestens einmal im Jahr Bücher und Medienartikel aus zweiter Hand. Erstaunliche 66 Prozent haben schon immer Bücher und Medienartikel gebraucht gekauft. 38 Prozent tun dies bereits seit mindestens fünf Jahren. Dabei wird Gebrauchtes am liebsten online gekauft (64 Prozent). Gerade einmal 38 Prozent gehen noch auf einen Flohmarkt und lediglich 23 Prozent noch in Second Hand Läden.Das Hauptargument für den Onlinekauf von Gebrauchtem ist der niedrige Preis (88 Prozent). 37 Prozent schätzen die Lieferung bequem nach Hause. Mehr als ein Drittel (35 Prozent) stöbern gerne online aufgrund der größeren Auswahl. Und fast jeder Dritte (30 Prozent) entscheidet sich für den Kauf im Internet, da dieser bequemer und schneller funktioniert.Klare Motivation für den Kauf von gebrauchter Ware ist der Nachhaltigkeitsaspekt. 82 Prozent ist nachhaltiges Handeln beim Second Hand Shopping sehr wichtig oder wichtig. Beim Verkauf sind der Wunsch nach mehr Platz (91 Prozent) wie auch Nachhaltigkeit (87 Prozent) die wichtigsten Gründe. Dass Second Hand gut für die Umwelt ist, leuchtet ein. Nicht mehr genutzte Artikel können so einen neuen Besitzer finden, wodurch wertvolle Ressourcen wie Wasser oder CO2 eingespart werden, die für die Neuproduktion von Artikeln aufgebracht werden.Beim Kauf von gebrauchten Büchern und Medienartikeln sind der Preis (90 Prozent) und der Artikelzustand (89 Prozent) die wichtigsten Kriterien. 63 Prozent der Käufer*innen legen zudem Wert auf einen seriösen Anbieter. Etwa der Hälfte ist kostenloser Versand wichtig (45 Prozent). Beim Onlineverkauf ist ein schneller und unkomplizierter Verkaufsprozess gewünscht (94 Prozent), gefolgt von der Seriosität der Verkaufsplattform (67 Prozent).Bei Gebrauchtwaren sind Bücher mit 95 Prozent am beliebtesten. Jeweils 31 Prozent kaufen gerne CDs und Filme gebraucht. Games (8 Prozent) und Schallplatten (4 Prozent) sind hingegen eher Nischenprodukte. 63 Prozent kaufen auch andere Artikel gebraucht. Am beliebtesten sind dabei Kleidung (62 Prozent), Möbel (42 Prozent) und PKWs (41 Prozent).