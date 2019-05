Ford entwickelt autonome Paketauslieferung

Die Ford Motor Company arbeitet zusammen mit dem US-Unternehmen Agility Robotics an einem Konzept, das autonome Fahrzeuge mit Lieferrobotern kombiniert, um so eine automatisierte Paketzustellung zu realisieren. Zum Einsatz kommt dabei ein zweibeiniger Roboter namens Digit der Pakete mit einem Gewicht von bis zu 20 Kilogramm heben, Treppen steigen und sich auf natürliche Weise durch unebenes Gelände bewegen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren oder gar umzufallen.Da selbstfahrende Fahrzeuge sowohl Personen als auch Güter gleichzeitig transportieren können, haben sie ein großes Potenzial, Mobilität noch effizienter und komfortabler zu gestalten. Auf einer einzigen gemeinsamen autonomen Fahrt könnten beispielsweise Menschen und Waren unabhängig voneinander jeweils zu ihrem Ziel gelangen. Und Empfänger von Paketen müssten nicht mehr ihr Haus verlassen, um Warensendungen entgegenzunehmen. Dank seines einzigartigen Designs lässt sich Digit auch zusammenfalten, um problemlos im Heck eines selbstfahrenden Fahrzeugs verstaut werden zu können, bis er zum Einsatz kommt. Sobald ein selbstfahrendes Auto am Ziel ankommt, kann Digit ein Paket aus dem Fahrzeug entnehmen und den letzten Schritt im Lieferprozess ausführen.Die Erkennung und Erfassung der Umgebung wird dabei von dem selbstfahrenden Auto erledigt. Nachdem es den Roboter bis zur Lieferadresse gebracht hat, versorgt es Digit mit allen Daten, um sich zu positionieren und mit der Auslieferung zu beginnen. Auch der Roboter selbst ist mit einem LiDAR-Radar und mehreren Stereokameras ausgestattet und hat so selbst genügend sensorische Kraft, um durch komplexe Szenarien zu navigieren. Wenn er etwa auf ein unerwartetes Hindernis stößt, kann er ein Bild an das Fahrzeug zurücksenden und das Fahrzeug eine Lösung konfigurieren lassen. Das Auto könnte diese Informationen sogar in die Cloud senden und Hilfe von anderen Systemen anfordern, um Digit beim Navigieren zu helfen. Das geringe Gewicht von Digit trägt auch dazu bei, eine lange Akku-Laufzeit zu gewährleisten. Für ein autonomes Liefer-Business, das den Großteil des Tages in Betrieb sein soll, ist dies von großer Bedeutung.