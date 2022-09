Studierenden-Award AGGP kürt die besten Dialogmarketing-Abschlussarbeiten

Die Jury des (nach dem Gründer des Versandhausberater benannten) Alfred-Gerardi-Gedächtnispreises (AGGP) des DDV die besten Abschlussarbeiten im Dialogmarketing. Besonders qualifiziert waren die Einreichungen in diesem Jahr in der Kategorie "Beste Masterarbeit", weshalb die Jury sich entschloss, zwei Auszeichnungen zu vergeben. Einmal sichert sich Jürgen Resch von der Fachhochschule St. Pölten den Preis für seine Arbeit "Unterschiede in der Wirkung von computer-generated Social-MediainfluencerInnen im Vergleich zu menschlichen Social-Media-InfluencerInnen in der Fashionbranche auf die Glaubwürdigkeit und die Kaufabsicht bei ÖsterreicherInnen zwischen 18 und 35 Jahren".Ebenfalls für die Kategorie "Beste Masterarbeit" erhält Christoph Seidl , die AGGP-Auszeichnung. In seiner Arbeit geht es um "Empirische Untersuchung zur Kundenzufriedenheit und Loyalität bei Unternehmen der Unterhaltungsbranche - eine quantitative Studie am Beispiel Netflix und Amazon Prime Video". Die beste Bachelorarbeit liefert der Jury zufolge Saara Mosböck von der Fachhochschule St. Pölten ab. Ihr Thema: "Die Wahrnehmung von Print-Coupons im Vergleich zu mobilen Coupons unter besonderer Berücksichtigung der Haptik"Teilnahmeberechtigt beim AGGP sind Studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gewinner erhalten eine Auszeichnung und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro.