Projekt Zero: Amazons Kampf gegen Markenfälschungen

04.03.2019 Amazon hat mit dem Projekt Zero eine Aktion gestartet, um Produktfälschungen von seinem marktplatz zu verjagen. Dazu setzt der Handelsriese auf die Mitarbeit der Händler - und auf Künstliche Intelligenz.

Bild: Amazon

Projekt Zero ist nach Amazon-Angaben ein 'Invitaion-Only-Projekt. In ersten Versuchen haben Algorithmen nach Angaben von Amazon hundertmal mehr Fälschungen entdeckt als herkömmliche Methoden. In einem zweiten Schritt sollen Nutzer und Händler selbst Fälschungen melden können.