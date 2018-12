Digitale Medien: So funktioniert das Zusammenspiel von Vertrauen, Qualität und Glaubwürdigkeit

13.12.2018 Wer Qualität und Glaubwürdigkeit bietet, erhält auch Vertrauen - lautet ein zentrales Ergebnis der Studie "In quality we trust". Die Untersuchung zeigt, welche Kriterien das Vertrauen der Nutzer in digitale Medien beeinflussen. Darüber hinaus wurde untersucht, welche Ansprüche Nutzer an personalisierte Inhalte stellen und wie Medienumfelder Qualität garantieren können.