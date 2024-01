Über die Hälfte nutzt Apps von Lebensmittelhändlern

Einkaufshelfer

Über die Hälfte (58 Prozent) der Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland hat mindestens eine App von Lebensmittelhändlern wie zum Beispiel Rewe, Edeka, Netto, Lidl oder Kaufland auf dem Smartphone installiert. Im Schnitt finden sich bei den Nutzerinnen und Nutzern etwa drei solcher Apps auf dem Smartphone. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 1.123 Internetnutzerinnen und -nutzern in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom , darunter 1.046 Personen, die ein Smartphone nutzen.Wer entsprechende Apps auf dem Smartphone hat, setzt in der Regel sogar gleich auf die Anwendungen mehrerer Händler: Nur 17 Prozent haben eine einzige App von einem Lebensmittelhändler installiert. Auf zwei Apps setzt rund ein Viertel (27 Prozent) der Nutzerinnen und Nutzer. Weitere 29 Prozent haben 3 oder 4 Apps auf dem Smartphone installiert. Bei den verbleibenden 27 Prozent finden sich sogar 5 Apps oder mehr von Lebensmittelhändlern auf dem Smartphone.