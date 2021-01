Das Ende von Same-Day-Delivery 

15.01.2021 Die Logistikdienstleister DHL und Hermes schlagen zwei weitere Nägel in den Sarg des einstigen Hoffnungsträgers Same-Day-Delivery (SDD).

Die Logistikanbieter wollen statt der aufwändigen Lieferung am gleichen Tag verstärkt daran arbeiten, die Standardlieferzeiten kürzer zu machen und die Zeitfenster der spätestmöglichen Lieferung weiter in den Abend auszuweiten. Lebensmittelhändler und einzelne Shops wie Amazon bieten den Service dennoch weiter an, berichtet Golem Bei DPD gibt es den Service schon länger nicht mehr. Der ausbleibende Erfolg der Lieferoption 'SDD' und der Ausbau von Feierabendlieferungen als Ersatzstrategie entsprechen einer Prognose von iBusiness aus dem Jahr 2014.