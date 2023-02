Aldi-Filiale montiert Self-Checkout-Kassen wieder ab

Sie sollen lästige Wartezeiten beim Bezahlen vermeiden und das Einkaufserlebnis in den Filialen rundum verbessern - sogenannte Selbst-Scannerkassen, die in immer mehr Supermärkten zum Einsatz kommen. Laut einem Bericht des "Kölner Express" hat aber eine Filiale von Aldi Süd in Köln offenbar die Schattenseiten der Technologie erlebt und deshalb alle Self-Checkout-Kassen wieder abmontiert.Laut Informationen des Blattes soll in der Filiale zu viel geklaut worden sein. Vor allem im Bereich der Backwaren landete wohl deutlich mehr in den Tüten als an den Self-Scanning-Kassen dann bezahlt wurde. Die Zeitung berichtet von drei Schulen im Einzugsgebiet und vielen SchülerInnen, die sich in den Pausen in der Aldi Filiale treffen.Auf Anfrage des "Express" wollte Aldi Süd diesen Zusammenhang nicht bestätigen, nannte aber auch keinen anderen Grund für die Demontage der Kassen. Von den 53 Aldi-Filialen in Köln sind zehn Filialen mit Self-Checkout-Kassen ausgestattet.Nach einer Testphase in 30 Pilotfilialen hatte Aldi Süd für das erste Quartal 2023 den Rollout weiterer Self-Checkout-Kassen vor allem in Städten angekündigt. "Kundinnen und Kunden von Aldi Süd können so die Kasse ansteuern, die für ihren Einkauf am sinnvollsten ist. In Filialen, die zum Beispiel im Umkreis von Schulen oder Bürogebäuden liegen, werden viele kleine Einkäufe getätigt. Hier eignen sich Self-Checkout-Kassen hervorragend, um mögliche Schlangen im Kassenbereich zu entzerren", erklärte dazu André Giesen , Director National Store Operations bei Aldi Süd.