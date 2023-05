Künstliche Intelligenz siegt beim MAX-Dialogaward

10 Mal Gold, 8 Mal Silber und 5 Mal Bronze, so lautete die Bilanz der diesjährigen Preisverleihung des MAX-Awards, dem einzigen Wettbewerb für moderne datenbasierte Dialog-Kommunikation in Deutschland.Die am häufigsten ausgezeichnete Kampagne war "The Homeless Gallery" von Mantikor und Philipp und Keuntje, die sich Gold in den Kategorien Gesellschaftlicher Dialog und Customer Journey sicherte, dazu Silber in der Kategorie Dialog Innovation erhielt und mit den meisten Stimmen im Online-Voting zum Best in Show Act gekürt wurde.Im Agenturranking lag am Ende zum zweiten Mal hintereinander