Produkt-Promotions: Worauf Shopper bei Amazon vertrauen

Bild: Amazon

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

"Amazon Bestseller" und "Amazon's Choice" ebenfalls mit großem Einfluss

Kundenbewertungen sind nicht ganz unumstritten. Dennoch sind sie für viele Konsumenten zentrale Orientierung im Online-Produktdschungel. Vor allem die Kundenbewertungen auf der Onlineplattform von Amazon genießen hohes Vertrauen und spielen eine große Rolle im Informations- und Kaufprozess. Wie stark ihr Einfluss mittlerweile ist, haben die IFH-Experten in der aktuellen Studie " Gatekeeper Amazon " herausgearbeitet.Rund ein Viertel der Amazon-Kunden klickt demnach in der Produktübersicht als erstes auf das Produkt mit den besten Bewertungen. Auch der Einfluss auf die Kaufentscheidung an sich ist immens: Zwei von drei Amazon-Kunden würden aufgrund von Kundenbewertungen ihre ursprünglich getroffene Kaufentscheidung ändern. Bei den Heavy-Amazon-Shopper trifft das auf rund 71 Prozent zu. Aber warum?"Konsumenten brauchen Sicherheit, die richtige Entscheidung zu treffen, und erhalten bei der immer größer werdenden Auswahl durch Bewertungen Orientierung. Getreu dem Motto: Was andere gut finden, kann doch nicht schlecht sein", erklärt Carolin Leyendecker , Autorin der Studie.Neben den Kundenbewertungen haben auch die weiteren Amazon Produktkennzeichnungen "Bestseller" und "Choice" respektablen Einfluss auf die Kaufentscheidung von Amazon-Kunden. So gab jeweils ein gutes Drittel der Befragten an, bei der Kennzeichnung des Produkts als "Amazon Bestseller" oder "Amazon's Choice" zu diesem alternativen Produkt zu wechseln.Noch deutlicher wird der Einfluss von Bewertungen und Produktkennzeichnungen bei einem Blick auf die Zielgruppe der Heavy-Amazon-Shopper - das heißt Prime-Kunden, die mindestens die Hälfte ihrer online gekauften Artikel bei Amazon kaufen. Rund 48 Prozent von ihnen ändern ihre Kaufentscheidung bei einer Kennzeichnung als "Amazon-Bestseller". Und bei einer Kennzeichnung als "Amazon's Choice" wechselt sogar mehr als die Hälfte zu dem alternativen Produkt. Dabei handelt es sich bei dieser Kundengruppe keineswegs um eine Nische: Rund ein Drittel (15,5 Millionen) der deutschen Onlineshopper zählen zu der Gruppe von Konsumenten, die besonders häufig bei dem Onlinegiganten einkauft. Für Händler heißt das vor allem, damit rechnen zu müssen, regelmäßig auch Heavy-Amazon-Shopper - mit all ihren Anforderungen an den Kaufprozess - vor sich zu haben.