Google macht dicht

TL;DR Freund der NutzerInnen und Verwalter seiner Daten: Google baut ein Imperium datenschutzkonform um und zeitgleich aus.

Man könnte zwar sagen, dass Google den sprichwörtlichen Kuchen behalten und gleichzeitig aufessen will. Das wäre aber nicht ganz richtig, Google will vielmehr den Kuchen aufessen und trotzdem schlank bleiben - es will sich die Nutzerdaten einverleiben und via Advertising versilbern, aber zugleich als disziplinierter, braver Datenschutz-Konzern dastehen. Zum großen Ärger aller anderen, die entweder hungrig oder übergewichtig sind, könnte es Google aber gelingen.Denn spätestens jetzt beginnt eine neue Ära des Konfliktes um Nutzerdaten, Privatsphäre und das Metaver