Domain-Trends 2022: Spezialisierte Endungen nehmen zu

Länderspezifische Domains liegen vorn

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Domain-Schlüsselwort-Trend: Meta gewinnt

Über 460 Domainendungen zählt alleine das Portfolio von Ionos . Das Ranking des Internetdienstanbieters zeigt, welche Top Level Domains und Keywords bei den Domainregistrierungen im Jahr 2022 besonders angesagt waren.Die Top 5 der beliebtesten Domainendungen über alle Märkte, in den Ionos aktiv ist, sind die Country Code TLDs (ccTLDs = länderspezifische Domains)sowieund. Auch im Ranking der beliebtesten TLDs in Deutschland liegt .de auf Platz eins und .com auf Platz zwei, dann folgtauf dem dritten Platz - laut Ionos ein Zeichen, wie wichtig die europäische Identität für viele Internet-Nutzerinnen und -Nutzer sowie Firmen ist. Die Endungund die österreichische Länderkennungfolgen auf den Rängen vier und fünf.(Platz sechs im Gesamtranking) ist die beliebteste neue Top Level Domain (nTLD) in Deutschland und über alle Ionos-Märkte hinweg. Dahinter liegen im deutschen nTLD Ranking(Platz 2), die beiden Handels-Endungen(Platz 3) und(Platz 4) sowie(Platz 5). Des Weiteren sind zwei nTLDs mit regionalem Bezug in den Top 10 vertreten, die Hauptstadt TLDauf Platz sechs und auf Platz acht, die Endung des einwohnerstärksten Bundeslandes. Auf Rang sieben machtzwei Plätze gut im Vergleich zum Vorjahr. Neu in die Top 10 eingezogen sind die Allzweck-Domainendungauf dem neunten Platz und die Tech-Endungauf Platz zehn."Evergreens wie .com, .de undbelegen konstant die Podiumsplätze bei den Domainregistrierungen. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass auch vielseitig einsetzbare Alternativen wieodersich mehr und mehr etablieren können", sagt Neal McPherson , Head of Product Management Domains & SSL. Ein positives Wachstum verzeichneten zudem spezialisierte Domainendungen etwa zum Thema Technologie wieundund für E-Commerce wieund. "Ich gehe davon aus, dass dieser Trend im Jahr 2023 anhalten wird."Die beliebtesten Begriffe in Domains sind mit Shop, online und Service sehr generisch. Betrachtet man, welche Keywords im Zusammenhang mit neu registrierten Domains am meisten gewachsen sind, zeigt sich: Domainnamen mit dem zukunftsweisenden Metaverse bzw. Meta legten 2022 besonders stark zu.Auch aktuelle Geschehnisse spiegeln sich in der Wörtersuche wider. Ganz deutlich zeigt es sich in der prozentualen Häufigkeit von Ukraine, Solar und Energie. Ein ausschließlich deutsches Thema, das die Domain-Trends beschäftigt, ist Grundsteuer. Dafür wurden Keywords wie Corona, Schnelltest und Trailer (im Zusammenhang mit dem Wohnwagen-Boom der letzten beiden Jahre) im Jahr 2022 deutlich seltener genutzt.