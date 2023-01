Podcast-Trends 2023: Smart TV wird zum Abspielgerät

03.01.2023 Während der Podcastmarkt immer weiter wächst, entstehen in diesem Bereich neue Segmente, Demografien und Genres. Trendberichte von Spotify geben Einblicke, was für Verlage und Werbetreibende weltweit in diesem Jahr wichtig war und auch in Zukunft bleiben wird.

Weitere Trends im Podcast-Markt

Nutzungsverhalten: Am liebsten hören NutzerInnen ihre Audio-Inhalte auf mobilen Geräten oder unterwegs.

Audio wird auch über Smart Speaker immer häufiger gehört: Im Auto +131 Prozent, über Smart Speaker +83 Prozent und Smart TVs +82 Prozent.

Neue Werbekategorien treiben Investitionen im Podcast-Bereich voran: Werbetreibende erkennen das Medium Podcast als wichtigen Kanal für die Vermarktung an ein besonders aufmerksames Publikum.

Frühzeitige Investoren in Podcast-Werbung wie zum Beispiel Marken aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter und Unterhaltung sind nach wie vor die größten Ad Sales Partner.

Auch in neuen Kategorien wie B2B, Reisen, Freizeit, Medizin und Gesundheitswesen ist laut Spotify ein beachtliches Wachstum festzustellen.

Die beiden Spotify -Analysen 'Podcast Trends Report 2022' und 'Podcast Advertising Benchmark Report by Podsights 2022' basieren aus Daten und Erkenntnissen aus den Podcast-Tools Megaphone, Chartable und Podsights für CreatorInnen. Ein kurzer Blick auf die Podcast-Welt zeigt: Sie wird vor allem immer vielfältiger.Die Beliebtheit von Podcasts bleibt ungebrochen: Das zeigen die Downloads, die auf der Megaphone-Plattform in diesem Jahr weltweit um 38 Prozent stiegen - vor allem in etablierten Märkten wie den USA, Deutschland und Großbritannien. Die am schnellsten wachsende Podcast-Kategorie in Deutschland ist "Geschichte" mit über 95 Prozent Zuwachs. Außerdem hören immer mehr Menschen Podcasts auf ihren Smart-Lautsprechern und Smart-TVs.Der Trendreport zeigt, dass die Zahl der Podcast-HörerInnen weiter wächst und das Genre diversere Zielgruppen anzieht. So waren Podcasts bei den 25- bis 54-Jährigen am beliebtesten. Mit der Diversifizierung der Inhalte hat sich auch das Publikum verändert. 2022 verzeichnet Spotify den größten Zuwachs an Unique Listeners bei den 13- bis 17-Jährigen und den 55- bis 64-Jährigen. Dies entspricht einem Wachstum von +49 Prozent beziehungsweise +45 Prozent.