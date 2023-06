78 Prozent der unter 30-Jährigen nutzen Social Media zur Produktinformation

26.06.2023 Wer in Deutschland Menschen unter 30 erreichen will, findet sie in den sozialen Netzwerken: 95 Prozent sind hier unterwegs. Deren Nutzung ist zudem inzwischen deutlich breiter angelegt als noch vor einigen Jahren. Nicht nur das Interesse an Produktinformationen ist mittlerweile hoch, sondern auch das der tatsächlichen Einkäufe über diesen Weg.

Fast dreieinhalb Stunden sind unter 30-Jährige täglich auf Social Media

Soziale Netzwerke sind das wichtigste Massenmedium der jüngeren Generationen in Deutschland. Was jede Bushaltestelle zeigt, belegt jetzt auch eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens Innofact im Auftrag der Gelben Seiten . 95 Prozent der unter 30-Jährigen sind auf entsprechenden Kanälen unterwegs, 78 Prozent sogar mit einem ausgeprägten Produkt- und Dienstleistungsinteresse. Neben dem Bedürfnis nach Klatsch und Unterhaltung befriedigt Social Media der Studie zufolge auch zunehmend die Konsuminteressen der NutzerInnen. Mehr als die Hälfte der NutzerInnen von sozialen Netzwerken haben sogar schon einmal etwas über diese Kanäle eingekauft.Insgesamt ist die Zahl der Social Media-UserInnen in diesem Jahr gegenüber 2022 noch einmal leicht gestiegen, von 83 auf 85 Prozent. 72 Prozent informieren sich gezielt auch über Produkte und Dienstleistungen von Unternehmen, im vorigen Jahr waren es noch 69 Prozent. Die Chance, jüngere Zielgruppen werblich ansprechen zu können, ist dabei deutlich höher als die von älteren Menschen. Über 69-Jährige sind noch zu 62,7 Prozent auf Social Media präsent. Immerhin noch 56,6 Prozent der Befragten aus dieser Altersgruppe nutzen soziale Netzwerke auch als Informationskanal zu Produkten und Dienstleistungen.Am beliebtesten unter den VerbraucherInnen ist die Videopattform YouTube : 77 Prozent derer, die auf sozialen Plattformen unterwegs sind, gaben an, diese Seite zu nutzen (2022: 75 Prozent). Dahinter folgen Facebook (75 Prozent) und Instagram (56 Prozent). Auf Platz vier der meistgenannten Kanäle landet TikTok , das zudem den größten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (35 statt 27 Prozent) erzielte.Die durchschnittliche Nutzungsdauer sozialer Medien liegt bei 2,34 Stunden pro Tag, also bei etwa zwei Stunden und 20 Minuten. Dabei sind Frauen mit 2,52 Stunden länger online als Männer (2,16 Stunden). Vor allem Jüngere verbringen mehr Zeit auf sozialen Plattformen: Die Jahrgänge zwischen 18 und 29 Jahren sind 3,37 Stunden im Schnitt pro Tag auf Facebook, Instagram & Co unterwegs, die Nutzungsdauer nimmt dann mit jeder Altersgruppe ab. Ebenso wird die Länge der Aktivität auf Social Media geringer mit höherem Bildungsabschluss, weist die Studie nach."Die Ergebnisse zeigen, dass für jüngere Menschen Soziale Medien zum Alltag gehören und sie es als normal betrachten, sich dort über alles Wichtige zu informieren, auch über die Angebote von Unternehmen", sagt Dirk Schulte , Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing-Gesellschaft. "Wer künftig im Wettbewerb bestehen will, muss diese wichtige Zielgruppe über diese Kanäle ansprechen."Für die bevölkerungsrepräsentative Studie befragte Innofact im Mai 2023 1.000 Männer und Frauen im Alter von mindestens 18 Jahren.