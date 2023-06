Social Media (II): Aus dem Leben eines Netzwerks - Tiktok in der Midlife-Krise

Dieses und weitere Ergebnisse zeigt der Social-Media-Atlas 2023 der Kommunikationsagentur PER , für den der Marktforscher Toluna 3.500 Internet-Nutzer ab 16 Jahren repräsentativ befragt hat.Eltern entdecken die Lieblingskanäle ihrer Kinder für sich - das war bei Facebook so, bei den Nachfolgenetzwerken, und jetzt ist eben Tiktok dran: Bei den 40- bis 49-Jährigen ist der Anteil der TikTok-NutzerInnen von 29 Prozent auf 48 Prozent gestiegen, während er bei den 16- bis 19-Jährigen um sechs Prozent auf 67 Prozent sogar abgenommen hat.Dabei war die Plattform des chinesischen Unternehmens ByteDance zuletzt gerade bei Jüngeren jährlich rasant gewachsen. Allerdings zeigt sich weiterhin ein deutlich unterschiedliches Nutzungsverhalten bei den Altersgruppen: Die Älteren konsumieren die Inhalte auf TikTok eher, laden seltener selbst Videos hoch. Das machen vorwiegend die 16- bis 29-Jährigen. Aber die 30- bis 44-jährigen NutzerInnen übernehmen zumindest allmählich das Lesen (29 Prozent).Auch beim Messenger Telegram sind die 40- bis 49-Jährigen deutlich aktiver geworden: Hier stieg die Zahl der NutzerInnen von 27 auf 43 Prozent. Bei den unter 20-Jährigen hingegen stagniert das Interesse an dem Chat-Dienst. Die mit 45 Jahren im Schnitt ältesten NutzerInnen hat Facebook . Das Interesse an Instagram ist ebenfalls ungebrochen: Bei den 40- bis 49-Jährigen verzeichnete der Dienst im letzten Jahr einen Zuwachs um 18 Prozent.