Salesforce-Umfrage: KI ist wichtigster Marketingtrend

1. Marketing baut Brücken für einheitliche Kundenerlebnisse

45 Prozent geben an, dass das Marketing der Treiber der Kundenerlebnis-Initiativen in ihrem Unternehmen ist. Deutschland hängt dabei zurück: Hier liegt dieser Wert nur bei 36 Prozent.



87 Prozent der Marketing-Teams sagen, dass ihr Tech Stack und der ihrer für Werbung zuständigen Team-Kollegen integriert sind.



61 Prozent bestätigen, dass sie die gleichen Ziele und Metriken verwenden.



55 Prozent evaluieren gemeinsam neue Technologien.

Über die Hälfte (55 Prozent) bearbeiten etwa Anfragen und Beschwerden, die via Social Media eintreffen, gemeinsam.



54 Prozent tauschen untereinander Kundendaten aus.

2. Bedeutung von Datenvereinheitlichung wächst mit der Anzahl der Kanäle

3. KI und Vertrauen gehen bei Kundenerfahrungen Hand in Hand

29 Prozent der Befragten verwenden etwa KI, um Angebote via E-Mail zu personalisieren - basierend auf dem Online-Verhalten.



44 Prozent der Marketer setzen IoT-Geräte ein.



32 Prozent nutzen Sprachassistenten wie Alexa oder Siri.

4. Marketingspezialisten streben nach Real Time Engagement über alle Kanäle hinweg

52 Prozent der Marketing-Fachleute nutzen bereits das direkte Feedback der Kunden, um Strategie und Taktik direkt anzupassen. Genauso viele gehen mit den Kunden in Echtzeit in den Dialog.



Der Wechsel zwischen Kanälen ist dabei für die meisten noch eine Herausforderung: Nur 28 Prozent zeigen sich zufrieden damit, wie gut ihnen dies bereits möglich ist.



32 Prozent geben an, dass ein gewählter Kanal mit den restlichen dynamisch koordiniert wird - in Deutschland sind es nur 27 Prozent.



Die Studie zeigt eine signifikante Spaltung: Während die Verwendung der gleichen Botschaft in verschiedenen Kanälen von 51 Prozent auf 39 Prozent zurückgegangen ist, ist der Anteil der nicht mit anderen verbundenen Kanäle von 21 Prozent auf 29 Prozent gestiegen.

Salesforce hat die Ergebnisse seines State of Marketing Report 2018 vorgestellt. Die Umfrage unter 4.100 Marketing-Führungskräften weltweit, davon 300 aus Deutschland, beleuchtet die Entwicklungstrends und die größten Herausforderungen für das Marketing. Diese sind den Marketing-Entscheidern sehr bewusst: Nur 49 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sie ihren Kunden eine Erfahrung bieten, die sich im Einklang mit deren Erwartungshaltung befindet. Was Kunden erwarten, wird auch ganz klar deutlich: 84 Prozent sagen, dass sie als Person und nicht als Datensatz behandelt werden wollen.Weltweit fokussieren Marketingabteilungen ihre Anstrengungen darauf, diese Ansprache in Echtzeit und auf Augenhöhe an den richtigen Touchpoints zu leisten. Dafür investieren sie in Technologie und die Zusammenlegung von Datenquellen.Der Salesforce State of Marketing Report 2018 zeigt vier große Trends auf: Zunächst wird deutlich, dass die Marketing-Abteilung der stärkste Treiber für ein einheitliches Kundenerlebnis über Abteilungsgrenzen hinweg ist. Sie forciert dabei den übergreifenden Blick auf Kunden und schließt sich mit anderen Teams kurz.Die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb entwickelt sich positiv, hat aber noch Luft nach oben. Aktuell arbeitet etwas mehr als die Hälfte der Marketing-Entscheider mit den Kollegen zusammen, teilt Daten oder verwendet die gleichen Metriken. Die Wachstumsdynamik ist allerdings beeindruckend: Der Anteil der Marketer, die mit dem Vertrieb ihre Kennzahlen teilen, hat sich seit dem Vorjahr um 87 Prozent erhöht.Ähnlich verbreitet ist die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Service:Die Marketing-Abteilungen erschließen sich immer mehr Datenquellen, um ihre Zielgruppen und deren Erwartungen noch besser zu verstehen. Prognosen gehen davon aus, dass schon 2019 Unternehmen im Durchschnitt 50 Prozent mehr Datenquellen verwenden werden als noch 2017. Zwei Drittel der Marketer (69 Prozent) setzen 2018 bereits Second-Party-Data ein, also Informationen von Partnern oder Plattformen. Das entspricht einem Anstieg um 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutschland liegt zwar noch zurück, hat aber ebenfalls aufgeholt: Hier verwenden 58 Prozent Second-Party-Data.Ein starker Anstieg zeigt sich bei Data Management Plattformen. Früher eine Domäne der Werbung, werden sie inzwischen auch von 55 Prozent der Marketing-Organisationen eingesetzt. Weitere 35 Prozent planen den Einsatz innerhalb der nächsten zwei Jahre.Personalisierung ist eine wichtige Voraussetzung für ein gelungenes Kundenerlebnis. In der Breite kann das nur durch Technologie geschehen. Kunden sind mehr als bereit, Unternehmen die Verwendung ihrer Daten zu gestatten, wenn sie dafür persönlicher angesprochen werden. 88 Prozent geben freiwillig ihre Daten im Tausch gegen personalisierte Angebote weiter. Marketing-Entscheider sehen zudem, dass das individuellere Eingehen auf Kunden nicht nur Leadgenerierung und Kundengewinnung positiv beeinflusst. 92 Prozent der Befragten sagen, dass sie auch einen positiven Effekt auf den Markenaufbau sehen und 85 Prozent sind der Meinung, dass die Kundenbindung verbessert wird.Da inzwischen über die Hälfte der Kunden (62 Prozent) sogar erwartet, dass Unternehmen ihre Bedürfnisse vorhersehen, setzen Marketing-Abteilungen zunehmend auf KI.Insgesamt hat sich noch kein dominierender Einsatzzweck von KI im Marketing herauskristallisiert. Das liegt auch an der Vielfalt von Feldern, in denen KI getestet wird. Heute verwenden Marketing-Entscheider KI etwa dazu, die Customer Journey zu personalisieren, dynamische Websites und Landing Pages zu generieren, Vorhersagen über die Customer Journey zu treffen, ihre Zielgruppen besser zu clustern oder Interaktionen in Messengern und auf Social-Media-Plattformen zu automatisieren. Eine gute Voraussetzung für den Erfolg hierbei stellt das gestiegene Verantwortungsbewusstsein dar: Denn die Nutzung der Kundendaten muss den Betroffenen gegenüber transparent und nachvollziehbar erfolgen, um das Vertrauen nicht zu beschädigen. 51 Prozent der Befragten geben an, dass sie stärker auf die Balance zwischen Personalisierung und Privatsphäre achten als noch vor zwei Jahren.Die stetige Weiterentwicklung der digitalen Touchpoints führt dazu, dass Marketing-Entscheider die Auswahl zwischen immer mehr Kanälen haben, um Kunden anzusprechen. Gleichzeitig müssen sie entscheiden, wie sie ihre Ressourcen verteilen - und wo der Kunde wann am erfolgversprechendsten zu erreichen ist. Immer bedeutsamer wird dabei ein umfassendes Bild in Echtzeit.Zum übergreifenden Blick auf die Kunden gehören auch neue Metriken: 60 Prozent der Marketing-Entscheider setzen inzwischen auf Kennwerte zur Kundenzufriedenheit wie etwa den Net Promoter Score, 52 Prozent analysieren, wie oft sie Leads durch Kundenempfehlungen generieren. Bei der Technologie hinter der Erfolgsmessung zeigt sich ein uneinheitliches Bild: Data-Manageemnt-Plattformen (54 Prozent), datengetriebene Modellierungen (42 Prozent) oder Attributionsmodelle (41 Prozent) sind weniger verbreitet als der Blick in kanalspezifische Analytics-Lösungen.