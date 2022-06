Von: Thomas Bügel , T3CONCEPT

Am: 28.06.2022

Zu: Trustpid: Das rechtswidrige Advertising-Projekt der Telkos durchleuchtet

Was ich an diesem sehr aufgeregten Artikel nicht verstehe ist der ständige Ausruf, dass sehr vieles, was da von den Telkos (Vodanfone & Co) gemacht werde, rechtswidrig sei, doch auf die Idee, dass gegen Rechtsverletzungen geklagt werden kann, dem Autor anscheinend nicht in den Sinn kommt.