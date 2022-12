Flaconi und L'Oréal werben mit virtueller Influencerin

Bild: Flaconi/Prada/Studio71 Yuna und der Duft von Yves Saint Laurent.

Auf Instagram haben der Beauty-Onlineshop Flaconi und L'Oréal Luxe eine digitale Duft-Kampagne mit der virtuellen Influencerin Yuna gestartet, eine Schöpfung von Studio71 . Das digitale Wesen präsentierte vier Düfte auf dem Instagram-Profil @iamyunaverse. Die 3D-Collagen sind abgestimmt auf die Düfte "Libre" (Yves Saint Laurent), "Sì" (Giorgio Armani), "Paradoxe" (Prada) und "Alien" (Mugler).

"Der Trend, mit virtuellen InfluencerInnen zusammenzuarbeiten, ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen und wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner L'Oréal Luxe unsere erste Digital-Kampagne in diesem innovativen Bereich zu starten", sagt Dorit Posdorf , CCO bei Flaconi über die gemeinsame Kampagne. Yuna schaffe für Düfte im Metaverse eine neue Plattform und ermögliche eine "spannende Form der Präsentation".



Studio71, die Digital Media- und Entertainment-Company der ProSiebenSat.1 Group, kreierte die fotorealistische und virtuelle Influencerin und entwickelte Aussehen, Charakter, Tone of Voice sowie die Produktion des Contents der digitalen Persönlichkeit. Diese wird wie folgt beschrieben: Yuna ist 22 Jahre alt, lebt in Berlin, ernährt sich vegetarisch und hat eine Pigmentstörung. Sie interessiert sich für Fashion, Lifestyle, Beauty, aber auch Skaten, Kunst & Kultur und Natur. Ihre Fokusthemen auf ihrem Instagramkanal @iamyunaverse sind Female Empowerment, Body Positivity, Sustainability und Mindfulness.





Bild: Flaconi/Prada/Studio71 Motiv für Giorgio Armani

Vorbild sind Influencerinnen in der realen Welt. "Trotz ihres digitalen Daseins transportiert sie Natürlichkeit, was uns für eine authentische Zusammenarbeit wichtig war", sagt Stephan Mischek, Head of Social Media bei Flaconi.



Die Inhalte wurden auf den Instagramkanälen @iamyunaverse und @flaconi.de veröffentlicht. Sie wurden außerdem mit einer Instagram Werbekampagne von Flaconi beworben, um zusätzliche Reichweite zu generieren.