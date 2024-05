Übernahme

29.04.2024 Die Serviceplan-Gruppe übernimmt Datendienstleister Laya, der bislang zur insolventen Signa-Gruppe gehörte. Dieser sitzt auf einem Adress-Datenschatz, wodurch Serviceplan auf breiter Front in den Retail-Media-Markt einsteigen kann.

Die Serviceplan-Mediaagentur Mediaplus hat laut Handelsblatt den Kauf der Laya Group abgeschlossen - für einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe, wie es heißt. Laya verfügt über Kundendaten von 7,2 Millionen Haushalten in Deutschland und bündelt diese in einem Datenpool. Dort enthalten sind u.a. auch die Kundendaten von Galeria und Sport Scheck . Das Kartellamt hat den Deal bereits abgesegnet.Mit dem Kauf steigt Serviceplan im größeren Stil ins Retail-Media- und Adressgeschäft ein.