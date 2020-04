UX: Wie Sie Kundenbindung & Konversion nachhaltig steigern

24.04.2020 Im iBusiness-Webinar erfahren Sie anhand von Beispielen und Tipps aus der Praxis, wie Online-Händler durch stete datengetriebene Optimierung ihrer Plattformen echte Mehrwerte und die nötige Differenzierung am Markt schaffen und welches die gröbsten Fallstricke in Projekten sein können.

Bild: best it AG Referentin ist UX-Expertin Maike Verkühlen

In diesem Webinar erhalten Sie zehn Praxistipps, um die Daten in Ihrem Onlineshop noch besser zu nutzen, praxisorientierte Methoden, um die Herausforderungen in Ihren UX-Projekten wirklich zu bewältigen. Und sie erfahren, welche Erfolge Sie in gut geplanten und umgesetzten UX-Projekten Ihrem Chef versprechen können, um die entsprechenden Budgets loszueisen.Zielgruppe dieser kostenlosen Onlineveranstaltung im Rahmen unserer Webinar-Akademie sind die Leiter Digitalisierung und E-Commerce, Marketingverantwortliche, ECommerce-Entscheider sowie CDO/CMO und Brandmanager.